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12:14, 29 августа 2024Из жизни

Археологи нашли под водой редкую часть средневекового доспеха

В Норвегии нашли средневековую железную перчатку

Фото: Norwegian Institute for Cultural Heritage Research

В Осло, Норвегия, археологи нашли под водой железную перчатку, датируемую XIV веком. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что за это время перчатка утратила свою первоначальную форму. Ее идентифицировали по отпечатку, который она оставила. Специалисты подчеркнули, что эта часть средневекового доспеха была очень дорогой, поэтому ее не мог купить обычный горожанин.

Археологи не знают, как редкая перчатка оказалась на морском дне. По словам руководителя раскопок Хааварда Хегдала, ее не могли обронить во время битвы, поскольку в этом районе не было сражений. «Лучшее объяснение, которое у нас есть на данный момент, — это то, что кто-то просто потерял ее. Это можно назвать невезением», — сказал Хегдал.

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Понять, откуда на дне могла взяться перчатка, сложно еще и за-за того, что большинство архивов Осло были сожжены в XVIII веке. «Мы не нашли никаких положений и документов, указывающих на то, что предметы были выброшены в море», — отметил Хегдал. При этом во время раскопок в Осло археологам также удалось обнаружить кинжалы, мечи и топоры.

Ранее сообщалось, что студент-археолог из Дании обнаружил семь серебряных браслетов эпохи викингов на месте древнего поселения. Общий вес украшений составил более 500 граммов.

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      Юлия Юткина
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