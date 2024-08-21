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09:10, 21 августа 2024Из жизни

Студент нашел семь серебряных браслетов викингов

Студент из Дании нашел на месте поселения викингов семь браслетов из серебра

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Студент-археолог из Дании обнаружил семь серебряных браслетов эпохи викингов на месте древнего поселения. Об этом пишет NBC News.

22-летний датчанин Густав Брунсгаар нашел браслеты, когда прочесывал место недалеко от города Орхуса с металлоискателем и лопатой. Он знал, что на этом месте когда-то было поселение викингов. Свои находки он передал этнографическому Музею Мосгарда.

Эксперты полагают, что браслеты из серебра были созданы в 800 году нашей эры, во время ранней эпохой викингов, которая длилась примерно с 793 по 1066 год. Один из браслетов принадлежит к распространенному типу украшений, которые часто находили в поселениях викингов на территории современной России и Украины. Три других выполнены в стиле, который в то время был распространен в южной Скандинавии. Остальные три браслета не имеют орнамента, однако музей описывает их как «редкие».

Общий вес браслетов составляет более 500 граммов. При этом серебро было мерой стоимости в эпоху викингов. Его использовали в торговле, оно также демонстрировало финансовые возможности владельца.

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