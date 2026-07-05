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18:01, 5 июля 2026Бывший СССР

В Херсонской области заявили об обесточенных домах во всех округах

Глава Херсонской области Сальдо заявил об обесточенных домах во всех округах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил об обесточенных домах во всех округах региона. Сообщение об этом опубликовано в его Telegram.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — говорится в сообщении.

По данным Сальдо, в настоящий момент энергетики и аварийные службы работают на месте для того, чтобы вернуть электричество в дома.

Ранее стало известно, что в Херсонской области дроны Вооруженных сил Украины ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Сальдо назвал эти действия преступлением.

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