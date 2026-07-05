В Херсонской области заявили об обесточенных домах во всех округах

Глава Херсонской области Сальдо заявил об обесточенных домах во всех округах

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил об обесточенных домах во всех округах региона. Сообщение об этом опубликовано в его Telegram.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — говорится в сообщении.

По данным Сальдо, в настоящий момент энергетики и аварийные службы работают на месте для того, чтобы вернуть электричество в дома.

Ранее стало известно, что в Херсонской области дроны Вооруженных сил Украины ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Сальдо назвал эти действия преступлением.