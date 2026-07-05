В Херсонской области заявили об обесточенных домах во всех округах

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил об обесточенных домах во всех округах региона. Сообщение об этом опубликовано в его Telegram.
«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены», — говорится в сообщении.
По данным Сальдо, в настоящий момент энергетики и аварийные службы работают на месте для того, чтобы вернуть электричество в дома.
Ранее стало известно, что в Херсонской области дроны Вооруженных сил Украины ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Сальдо назвал эти действия преступлением.