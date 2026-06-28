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21:09, 28 июня 2026Бывший СССР

В Херсонской области назвали удар ВСУ по школьным автобусам преступлением

Губернатор Херсонской области Сальдо назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Bладимир Сальдо»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим в будущем обязательно ждет наказание. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, эти действия «бесчеловечные и злобные». «Когда бьют по детским автобусам, по скорой помощи — это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание», — высказался он.

Ранее стало известно, что в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Беспилотники ударили по автобусному парку в Херсонской области.

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