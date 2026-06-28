В Херсонской области назвали удар ВСУ по школьным автобусам преступлением

Губернатор Херсонской области Сальдо назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим в будущем обязательно ждет наказание. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, эти действия «бесчеловечные и злобные». «Когда бьют по детским автобусам, по скорой помощи — это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание», — высказался он.

Ранее стало известно, что в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов. Беспилотники ударили по автобусному парку в Херсонской области.