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18:09, 5 июля 2026Мир

Секретные документы британского Минобороны нашли на свалке

Секретные военные документы ВС Британии нашли на муниципальной свалке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Секретные документы Вооруженных сил (ВС) Британии нашли на муниципальной свалке возле крупного гарнизона. Об этом сообщает газета Sun.

Речь идет о гарнизоне Каттерик в графстве Йоркшир на севере Англии, где размещены более 10 тысяч военнослужащих, и который служит базой для 5-го полка королевской артиллерии и 32-го инженерного полка.

Документы были обнаружены в папке с пометкой «Министерство обороны» представителем общественности в обычном мусорном баке. Большинство бумаг датированы 2018, 2021 и 2023 годами. В них содержатся, в частности, имена и звания военных, информация о хранящемся на базе оружии и сменах караула, данные о нарушениях правил безопасности и протоколы реагирования на сигналы тревоги.

По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп понадеялся на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, который признал свою вину в ненадлежащем обращении с секретными документами. Глава государства назвал экс-чиновника «глупым, некомпетентным и неуравновешенным».

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