Представлена раскладушка в стиле Барби

HMD представила раскладной телефон Barbie Phone для фанатов Барби

Китайская компания HMD представила раскладной телефон Barbie Phone. На это обратило внимание издание The Verge.

Устройство получило форм-фактор раскладушки, пластиковый корпус розового цвета, оформленный в стиле медиафраншизы «Барби». В компании отметили, что девайс предназначен для поклонников одноименных кукол. Аппарат имеет 2,9-дюймовый цветной дисплей и физическую клавиатуру.

Barbie Phone также получил 5-мегапиксельную камеру со вспышкой, рассчитанную на длительный срок работы батареи. «Этот раскладной телефон стильный, гладкий и розовый — и это только снаружи», — говорится в сообщении HMD. Создатели устройства называют его «телефоном для реальной жизни без социальных сетей», так как аппарат поддерживает только звонки и смс.

В комплекте гаджета также есть две сменные задние панели, шнурок, набор фирменных стикеров. В HMD отметили, что «телефон Барби» также имеет внешний экран с часами и встроенное зеркало.

Barbie Phone от HMD поступит в мировую продажу 1 октября. В США гаджет оценили в 129 долларов, или около 12 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Xiaomi начала работу над первым смартфоном, который не будет иметь физических кнопок. Аппарат находится на ранней стадии разработки.