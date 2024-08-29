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11:46, 29 августа 2024Наука и техника

Представлена раскладушка в стиле Барби

HMD представила раскладной телефон Barbie Phone для фанатов Барби

Фото HDM

Китайская компания HMD представила раскладной телефон Barbie Phone. На это обратило внимание издание The Verge.

Устройство получило форм-фактор раскладушки, пластиковый корпус розового цвета, оформленный в стиле медиафраншизы «Барби». В компании отметили, что девайс предназначен для поклонников одноименных кукол. Аппарат имеет 2,9-дюймовый цветной дисплей и физическую клавиатуру.

Barbie Phone также получил 5-мегапиксельную камеру со вспышкой, рассчитанную на длительный срок работы батареи. «Этот раскладной телефон стильный, гладкий и розовый — и это только снаружи», — говорится в сообщении HMD. Создатели устройства называют его «телефоном для реальной жизни без социальных сетей», так как аппарат поддерживает только звонки и смс.

В комплекте гаджета также есть две сменные задние панели, шнурок, набор фирменных стикеров. В HMD отметили, что «телефон Барби» также имеет внешний экран с часами и встроенное зеркало.

Barbie Phone от HMD поступит в мировую продажу 1 октября. В США гаджет оценили в 129 долларов, или около 12 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры рассказали, что корпорация Xiaomi начала работу над первым смартфоном, который не будет иметь физических кнопок. Аппарат находится на ранней стадии разработки.

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      Андрей Ставицкий
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