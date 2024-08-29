Блогер Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за неуплату налогов

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение и начисление ей более одного миллиарда рублей налогов. Об этом пишет РИА Новости.

«В суде зарегистрирована кассационная жалоба», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер, зная, что доход ее ИП превысил сумму в 150 миллионов рублей, перераспределила деньги при пособничестве своего супруга — Алексея Блиновского. Таким образом она занизила доходы, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей.

Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также, действуя вместе с сообщниками, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.

