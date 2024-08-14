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07:50, 14 августа 2024Силовые структуры

Адвокат заявила о наличии долга Блиновской перед государством до начала процесса

Елена Блиновская не смогла выплатить 1,2 млрд рублей налогов до начала суда
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на 900 миллионов рублей, не смогла выплатить долг перед государством до начала судебного процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Наталию Сальникову.

По словам Сальниковой, сейчас задолженность ее подзащитной составляет менее четверти от всей суммы.

Ранее сообщалось, что долг «королевы марафонов» увеличился на 1,2 миллиона рублей. При этом, общая сумма задолженности Блиновской перед государством превышает 1,2 миллиарда рублей.

По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер зная, что доход ее ИП превысил сумму в 150 миллионов рублей, перераспределила доходы при пособничестве своего супруга — Алексея Блиновского. Таким образом женщина занизила доходы, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей налогов. Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также, действуя вместе с сообщниками, неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантки.

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      Олеся Мицкевич
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