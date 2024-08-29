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20:49, 29 августа 2024Мир

Боррель заявил об учете ЕС только плана Зеленского

Боррель: ЕС учитывает только план Зеленского для урегулирования на Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Edgar Su / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) учитывают только план президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования конфликта. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает агентство Reuters.

«Мы можем говорить, что роль дипломатического подхода возрастает (...) Но мы говорим о справедливом мире», — рассказал политик в ходе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза.

Он добавил, что украинский план является «единственным заслуживающим внимания».

Ранее Боррель призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия и выделить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

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      Максим Габриелян
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