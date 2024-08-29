Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили за тройную расправу

В Перми убившему трех человек экс-бойцу ЧВК «Вагнер» дали пожизненный срок

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Григория Старикова, который до смерти избил монтировкой трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда апелляционной инстанции.

Судом установлено, что все произошло в 2023 году. На фоне произошедшего конфликта Стариков нанес не менее 18 ударов металлической монтировкой по голове и другим частям дела каждому из трех местных жителей. Потерпевшие не выжили.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» был признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») еще 1 марта и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Осужденный вместе с адвокатами посчитали приговор слишком суровым и попытались обжаловать его, однако апелляционная инстанция оставила ранее вынесенный приговор без изменений.

Ранее в Липецкой области к пожизненному заключению приговорили и осужденного, который заколол металлической заточкой майора внутренней службы.

