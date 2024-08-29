Россиян предупредили об изменении в работе дорожных камер

Автоюрист Славнов: правила установки дорожных камер изменятся с 1 сентября

1 сентября 2024 года вступает в силу закон, регламентирующий места установки дорожных камер. Его смысл в том, чтобы комплексы фотовидеофиксации не устанавливали там, где в них нет необходимости, предупредил россиян в разговоре с «Лентой.ру» автоюрист Дмитрий Славнов.

Где можно будет размещать камеры с 2024 года? На дорогах с выделенной полосой для маршрутного транспорта;

На аварийно-опасных участках;

На перекрестках, где в течение года зафиксировали не менее четырех ДТП;

В местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение;

На пешеходных переходах;

В местах, запрещенных для стоянки или остановки;

На перекрестках и в местах, определяемых ГИБДД.

Ранее эти нормы регулировались ведомственными актами, с 1 сентября 2024 года их закрепили в федеральном законе. С этого дня информацию об установке камер и перечень фиксируемых ими нарушений начнут размещать в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не соответствует необходимым параметрам, то водителей наказывать не будут.

Камеры нужно располагать на опасных поворотах, на опасных перекрестках, чтобы, во-первых, видеть, как произошло ДТП, а самое главное, чтобы избежать столкновений, потому что водитель, когда видит знак камеры, он ведет уже более аккуратно машину Дмитрий Славнов автоюрист

По его словам, новый закон призван более четко обозначить приоритет безопасности участников дорожного движения при выборе мест для установки камер.

«Да, есть такие граждане, которые камеры ставят в таких местах, чтобы были больше штрафов с проезжающих мимо автомобилистов. Ну, а зачем это нужно? Зачем нужна эта камера, которая просто собирает штрафы? Мы должны заботиться о безопасности движения, а не собирать больше штрафов», — констатировал автоюрист.

Закон, который регламентирует установку камер на автомобильных дорогах, президент России Владимир Путин подписал 29 мая 2023 года.