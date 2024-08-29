Российская пенсионерка поверила мошенникам и осталась без дома

В Набережных Челнах пенсионерка доверилась аферистам и осталась без квартиры

В Набережных Челнах пенсионерка, поверив мошенникам, лишилась квартиры. Как аферистам удалось обмануть россиянку, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

С потерпевшей преступники установили контакт еще в мае. Сначала от имени сотового оператора они запросили у пенсионерки кодовое слово из СМС — якобы для продления срока действия сим-карты. Следующий звонок раздался от лжесиловиков. Женщине сообщили, что все данные о ее накоплениях, вкладах и недвижимости попали в руки злоумышленников. Предотвратить кражу, по их словам, можно, внеся деньги на «безопасный счет».

Имеющуюся квартиру мошенники также рекомендовали продать. Для пущей убедительности истории они познакомили челнинку с другой «пострадавшей». Доверившись, пенсионерка подписала договор о продаже, а вырученные за квартиру четыре миллиона рублей вручила курьеру. Лишь после этого женщина осознала, что стала жертвой махинаторов, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети мошенников попалась жительница Благовещенска. Она не только рассталась со всеми сбережениями, но и по указке аферистов подожгла квартиру, рассчитывая получить новую.