Дату рождения ребенка Джастина и Хейли Бибер случайно раскрыли

Подруга семьи Бибер случайно раскрыла дату рождения их сына

Подруга канадского певца Джастина Бибера и его супруги, американской модели и дочери актера Стивена Болдуина Хейли Бибер случайно раскрыла дату рождения их сына. На это обратило внимание издание Super.ru.

Девушка тоже недавно родила ребенка. «С разницей в один день», — написала она, отвечая супруге певца на поздравление в соцсети. Поклонники пары предположили, что Джек Блюз Бибер родился 22 августа, так как пост подруги семьи был опубликован 23 августа.

Ранее Джастин Бибер стал отцом. «Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — подписал он фото с младенцем в соцсети.