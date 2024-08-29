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16:19, 29 августа 2024Культура

Дату рождения ребенка Джастина и Хейли Бибер случайно раскрыли

Подруга семьи Бибер случайно раскрыла дату рождения их сына
Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер. Фото: Maria Alejandra Cardona / Reuters

Подруга канадского певца Джастина Бибера и его супруги, американской модели и дочери актера Стивена Болдуина Хейли Бибер случайно раскрыла дату рождения их сына. На это обратило внимание издание Super.ru.

Девушка тоже недавно родила ребенка. «С разницей в один день», — написала она, отвечая супруге певца на поздравление в соцсети. Поклонники пары предположили, что Джек Блюз Бибер родился 22 августа, так как пост подруги семьи был опубликован 23 августа.

Ранее Джастин Бибер стал отцом. «Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — подписал он фото с младенцем в соцсети.

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      Варвара Кошечкина
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