Певец Джастин Бибер стал отцом

Канадский певец Джастин Бибер и его супруга, американская модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер впервые стали родителями. Артист опубликовал фото с младенцем на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер», — написал он.

До этого Джастин Бибер появился на публике в неузнаваемом облике, чем удивил своих фанатов. Бибера заметили возле дорогого отеля в белой майке и мешковатых шортах. На голове у него была фетровая шляпа и солнцезащитные очки, а лицо скрывала небрежная борода с усами.

Ранее близкие певца выразили обеспокоенность его психическим состоянием, после того как артист выступил на музыкальном фестивале Coachella. Как отмечалось, еще находясь за кулисами, Бибер вел себя эксцентрично, а после возвращения со сцены казался «выведенным из строя».