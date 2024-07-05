Раскрыты детали подготовки Джастина Бибера к отцовству

Us Weekly: ожидающие первенца супруги Бибер находятся в прекрасных отношениях

Американский певец Джастин Бибер и его жена, модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер, которые ожидают первенца, находятся в прекрасных отношениях. Детали подготовки Джастина Бибера к отцовству раскрывает Us Weekly со ссылкой на инсайдера.

Ранее некоторые зарубежные СМИ сообщали, что супруги переживают кризис в отношениях.

«Они проделали действительно большой путь и сейчас находятся в прекрасных отношениях», — заявил собеседник издания.

Источник также рассказал, что комната для будущего ребенка пары уже почти готова. «Здесь много нейтральных цветов и классический дизайн с современным оттенком», — отметил источник.

Ранее близкие Джастина Бибера выразили обеспокоенность его психическим состоянием, после того как артист выступил на музыкальном фестивале Coachella. Как отмечалось, еще находясь за кулисами, певец вел себя эксцентрично, а после возвращения со сцены казался «выведенным из строя».