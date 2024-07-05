Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:00, 5 июля 2024Культура

Раскрыты детали подготовки Джастина Бибера к отцовству

Us Weekly: ожидающие первенца супруги Бибер находятся в прекрасных отношениях

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Американский певец Джастин Бибер и его жена, модель и дочь актера Стивена Болдуина Хейли Бибер, которые ожидают первенца, находятся в прекрасных отношениях. Детали подготовки Джастина Бибера к отцовству раскрывает Us Weekly со ссылкой на инсайдера.

Ранее некоторые зарубежные СМИ сообщали, что супруги переживают кризис в отношениях.

«Они проделали действительно большой путь и сейчас находятся в прекрасных отношениях», — заявил собеседник издания.

Источник также рассказал, что комната для будущего ребенка пары уже почти готова. «Здесь много нейтральных цветов и классический дизайн с современным оттенком», — отметил источник.

Ранее близкие Джастина Бибера выразили обеспокоенность его психическим состоянием, после того как артист выступил на музыкальном фестивале Coachella. Как отмечалось, еще находясь за кулисами, певец вел себя эксцентрично, а после возвращения со сцены казался «выведенным из строя».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

      Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

      Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

      «Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

      Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

      Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

      Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

      Российские спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Компания из США привлекла миллионы долларов на создание экологичной кожи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше