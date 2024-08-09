Джастин Бибер шокировал фанатов переменами во внешности

Фанаты Джастина Бибера не узнали певца, изменившего внешность

Певец Джастин Бибер появился на публике в неузнаваемом облике, чем удивил своих фанатов. Фото артиста опубликовал Daily Mail.

Бибера заметили возле дорогого отеля в белой майке и мешковатых шортах. На голове у него была фетровая шляпа и солнцезащитные очки, а лицо скрывала небрежная борода с усами. Поклонники удивились неряшливым образом артиста, который вскоре станет отцом.

Ранее были раскрыты подробности того, как Джастин готовится к отцовству: его супруга, модель Хейли Бибер, находится на последних сроках беременности.