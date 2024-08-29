Девушка сделала уборку в квартире и нашла предостережение от жившей там до нее женщины

Пользовательница Reddit рассказала на портале, что во время уборки в квартире обнаружила неприятное послание от бывшей девушки своего бойфренда. Из-за записки возник конфликт, который спровоцировал их расставание.

По словам автора поста, она со своим бойфрендом, которому 30 лет, состоит в отношениях уже два года, а восемь месяцев назад они начали жить вместе. Недавно девушка проводила уборку и нашла за шкафом записку.

«Я знаю, что ты читаешь это, потому что он никогда тут не убирает. Я оставляю эту записку здесь, потому что скоро ухожу от него и хочу тебя предупредить: он не будет делать уборку, он не будет слушать тебя, он будет выставлять все так, будто это твоя вина. Но это не твоя вина, это он неряшливый человек. Я ухожу от него и советую тебе сделать то же самое», — писала женщина

Рассказчица показала записку возлюбленному, однако он тут же порвал ее и посоветовал не доверять бывшей девушке, назвав ее сумасшедшей и заявив, что она просто хотела навредить его отношениям. В итоге они поругались.

Автор публикации добавила, что до этого момента у них не было проблем в отношениях. Однако, размышляя о содержании записки, девушка поняла, что бойфренд в последнее время действительно стал уделять намного меньше внимания домашним делам. «Мне приходится напоминать ему, что нужно принести грязные тарелки в раковину или вынести мусор, а раньше так не было. Теперь тарелки скапливаются до тех пор, пока я не помою их, доходит до того, что на них появляется плесень», — пожаловалась она.

Вернувшись домой, рассказчица попыталась спокойно поговорить с бойфрендом, однако когда речь снова зашла об уборке, он обвинил подругу в том, что та ведет себя как его бывшая возлюбленная, которую он считает манипуляторшей. Между молодыми людьми снова возник конфликт, девушка решила расстаться с парнем. «Два года коту под хвост, но я рада, что увидела этот тревожный звонок, пока еще не было поздно», — добавила она.

«Похоже, все, о чем тебя предупреждала эта девушка, оказалось правдой», «Человек, который не моет тарелки так долго, что на них вырастает плесень, не заслуживает отношений», «Здорово, что ты рассталась с ним», — поддержали автора поста комментаторы.

Ранее парень рассказал на Reddit, что проснулся ночью и застал возлюбленную за пугающим занятием. Комментаторы посоветовали ему срочно расстаться с девушкой.