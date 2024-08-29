Дочь Брук Шилдс надела свадебное платье матери 27-летней давности на выпускной

18-летняя дочь Брук Шилдс Грир Хенчи надела свадебное матери на выпускной

Дочь американской модели и актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи надела свадебный наряд матери 27-летней давности на школьный выпускной. Соответствующий материал публикует People.

18-летняя девушка появилась на торжестве в атласном корсетном макси-платье цвета слоновой кости в сочетании с лодочками на шпильках. Также она распустила гладко уложенные волосы, разделенные на прямой пробор, и дополнила образ серьгами и ожерельем.

Известно, что данный предмет гардероба Шилдс выбрала для своей первой свадьбы — она вышла замуж за теннисиста Андре Агасси в 1997 году. Отмечается, что наследница артистки скорректировала фасон наряда, в том числе убрала бретели.

В декабре 2023 года Грир Хенчи также вышла в свет в купленном матерью в год ее рождения платье.