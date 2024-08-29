Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:22, 30 августа 2024Ценности

Дочь Брук Шилдс надела свадебное платье матери 27-летней давности на выпускной

18-летняя дочь Брук Шилдс Грир Хенчи надела свадебное матери на выпускной

Фото: T.Jackson / Backgrid USA / Legion-Media

Дочь американской модели и актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи надела свадебный наряд матери 27-летней давности на школьный выпускной. Соответствующий материал публикует People.

18-летняя девушка появилась на торжестве в атласном корсетном макси-платье цвета слоновой кости в сочетании с лодочками на шпильках. Также она распустила гладко уложенные волосы, разделенные на прямой пробор, и дополнила образ серьгами и ожерельем.

Известно, что данный предмет гардероба Шилдс выбрала для своей первой свадьбы — она вышла замуж за теннисиста Андре Агасси в 1997 году. Отмечается, что наследница артистки скорректировала фасон наряда, в том числе убрала бретели.

В декабре 2023 года Грир Хенчи также вышла в свет в купленном матерью в год ее рождения платье.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Военным поставили партию БМП и БМД с защитой от дронов

      Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

      Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

      Три редчайшие рыбы обогатили рыбаков

      Медведев объяснил желание Киева вернуть контроль над Донбассом

      Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

      Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

      Макрон назвал оправданной выдачу Дурову гражданства Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше