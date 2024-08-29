Доктор Мясников напомнил россиянам о смертельной опасности горошка из банки

Врач Мясников посоветовал греть горох из банки, чтобы избежать ботулизма

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил россиянам в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасности консервированного гороха. Выпуск, в котором доктор обратился к зрителям, доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, каждый, кто покупает горошек в банке, должен быть готов к тому, что его употребление закончится летальным исходом из-за того, что в нем может содержаться провоцирующий ботулизм токсин. «Никакой гарантии никто вам не даст — ни бог, ни царь, ни герой. Никакой. Шанс — он маленький, но есть», — заявил доктор.

По его словам, понять, есть ли опасный ботулотоксин в продукте, не может ни производитель, ни потребитель. Чтобы избежать ботулизма, Мясников посоветовал россиян греть любые консервы, так как высокая температура уничтожает опасное для жизни вещество.

Ранее Мясников прокомментировал вспышку ботулизма в России. Он призвал россиян отказаться от готовой еды в пользу приготовленной дома, чтобы избежать заражения токсином, провоцирующим заболевание.