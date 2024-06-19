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12:39, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников высказался о вспышке ботулизма в России

Врач Мясников назвал ботулотоксин самым страшным ядом из всех известных

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал ботулотоксин самым страшным ядом из всех известных и призвал россиян отказаться от покупки готовой еды. Пост на эту тему он опубликовал в Telegram.

«Что так много людей так привержены готовой еде?! Кулинария, доставка готовой еды и прочее? Да, удобно. Наверно. Но любая доставляемая или покупная готовая еда — потенциальная угроза пищевого отравления», — высказался доктор о вспышке ботулизма в России.

Врач призвал россиян питаться домашней едой. «Любое блюдо можно приготовить самим, за то время, что ждете доставку. Нет времени на готовку, да и не любите возиться? Тогда будьте готовы и к неприятностям. Это ваша плата за удобство», — заявил он.

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По словам медика, ботулотоксин является самым страшным ядом из всех известных, а также потенциальным оружием биотерроризма. Как отметил Мясников, ботулотоксин часто вырабатывается в консервных банках с овощами или рыбой. «Поэтому, чтобы обезопасить себя, содержимое консервов нагревайте не менее 10 минут. На сковородку и тушите, например. Невкусно? Тогда принимайте риски», — рекомендовал специалист.

Главными симптомами недуга Мясников назвал двоение в глазах, опущение век, слабость мышц лица. «Потом слабость прогрессирует, спускается вниз — на руки, грудь. Отсюда паралич дыхательной мускулатура, именно поэтому такие больные на ИВЛ», — объяснил медик.

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.

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      Олег Давыдов
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