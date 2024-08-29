Дуров появился перед камерами после освобождения из-под стражи в Париже

Дурова освободили из-под стражи в Париже, он уехал на частном автомобиле

Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже и уехал на частном автомобиле, сообщает ТАСС. Видео, где он садится в машину, опубликовал Shot.

Предприниматель не дал никаких комментариев журналистам, которые собрались у выхода.

28 августа Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Прокуратура обвиняет предпринимателя в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.