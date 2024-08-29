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12:23, 29 августа 2024Силовые структуры

Душивший россиянок маньяк-подражатель «домодедовского упыря» попросился на СВО

Расправлявшийся с россиянками маньяк-душитель попросился на СВО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Отбывающий пожизненный срок в мордовской колонии «Торбеевский централ» маньяк Федор Продан подал ходатайство с просьбой зачислить его в штурмовой отряд «Шторм-Z» для ранее осужденных, чтобы принять участие в специальной военной операции (СВО). Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, Федор Продан является племянником и поклонником своего дяди Ивана Продана, известного как «домодедовский упырь», который раздевал женщин догола, а после расправлялся с ними. Федор начал свой черный список со своей девушки в 1997 году, за что получил 11 лет. После отсидки от его руки пали новая сожительница и ее дочка-инвалид. В 2017-м он нашел новую женщину и через непродолжительное время расправился и с ней. Любимое орудие преступления Продана-младшего — бельевая веревка.

В колонии Продан отбывает наказание с другим опасным преступником — Юрием Гриценко, известным как Зеленоградский маньяк. Что касается его не менее опасного дяди — в 2010 году Иван Продан был экстрадирован в Молдавию, где продолжает отбывать свой 25-летний срок.

16 августа сообщалось, что в Ярославле за наркотики осудили сатаниста, помилованного за участие в СВО.

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