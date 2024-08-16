Помилованного за участие в СВО сатаниста вновь отправили в колонию

В Ярославле за наркотики осудили сатаниста, помилованного за участие в СВО

Кировский районный суд Ярославля приговорил к десяти годам колонии строгого режима 34-летнего бывшего участника банды сатанистов Николая Оголобяка, который в 2008 году расчленил четырех подростков, но впоследствии был помилован за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно 76.ru.

Гособвинение вменяло Оголобяку покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере. Он планирует обжаловать вынесенный приговор, но на уменьшение срока лишения свободы не надеется и потому рассчитывает вновь отправиться на линию боевого соприкосновения.

По данным следствия, в январе-феврале Оголобяк приобрел у неизвестных лиц партию запрещенных веществ для дальнейшего сбыта. Полицейские задержали мужчину, когда он пытался сбыть расфасованные наркотики через закладки в центре Ярославля. В суде он заявил, что пошел на преступление, чтобы заработать денег и помочь родителям.

Ранее в зону СВО попросился и член банды Цапков Владимир Алексеев, более известный как Вова Беспредел. Приговоренный к пожизненному сроку мужчина написал ходатайство об отправке на Украину.