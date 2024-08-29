Двое россиян сорвались с 30-метрового обрыва и всю ночь страдали от холода и боли

Двое туристов сорвались с 30-метрового обрыва в Красноярском крае

Двое туристов сорвались с 30-метровой высоты в Красноярском крае. Об этом сообщается на странице краевого госучреждения «Спасатель» во «Вконтакте».

Инцидент произошел в районе поселка Усть-Каспа на смотровой площадке. Один из россиян подошел слишком близко к обрыву и упал. После этого с высоты сорвался и отправившийся на его поиски друг.

Мужчины приземлились в расщелину, где им пришлось провести всю ночь. Отмечается, что приятели мучились от холода и боли.

«Но пострадавшим повезло — рано утром проезжал местный житель и заметил автомобиль, в котором никого нет, — говорится в сообщении. — Мужчине показалось это очень подозрительным, и он пошел выяснить обстановку. На его клич отозвались пострадавшие».

Очевидец сразу же позвонил в экстренную службу. На помощь туристами прибыли сотрудники Минусинского поисково-спасательного отделения. Они оказали им первую помощь, транспортировали на носилках в деревню Усть-Каспа через реку Кизир и передали медикам.

Предварительно, один из россиян сломал бедро и голень, состояние второго менее травматичное — он мог самостоятельно передвигаться.

Ранее восьмилетний ребенок упал с 40-метрового обрыва в горное озеро Рица в Абхазии и не выжил. Инцидент произошел в Рицинском национальном парке. Его директор Адамур Багателия рассказал агентству, что мальчик из Нижнего Новгорода был с родителями и четырехлетним братом.

