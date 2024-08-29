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11:26, 29 августа 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады назвал цель похищения Киевом жителей Курской области

Экс-депутат Олейник: ВСУ похищают жителей Курской области для обмена пленных

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) похищают мирных жителей в Курской области, чтобы обменять их на пленных военных. Такую цель похищения гражданского населения назвал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, его цитирует РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк признают, что людей похищают для увеличения обменного фонда, заявил он. Олейник подчеркнул, что такой фонд является несоразмерным, так как речь идет о мирных гражданах, а не о военных. По его мнению, так украинские власти пытаются шантажировать Россию и дестабилизировать ситуацию в стране.

Олейник также назвал преступлением действия ВСУ на территории Курской области. Кроме того, он добавил, что на Украине звучат призывы использовать мирных жителей для укрепления оборонительных позиций.

Ранее эвакуированные из Суджанского района Курской области местные жители рассказали, что прятались от ВСУ в кустах и реке. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что украинские военные открывали огонь по автомобилям.

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      Кристина Есикова
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