Глава штаба ОДКБ Сердюков: атака на Курскую область ведет к росту напряженности

Экс-командующий ВДВ России и ныне глава штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков высказался о последствиях атаки на Курскую область, заявив, что действия Украины ведут к росту напряженности в Восточно-Европейском регионе, передает ТАСС.

По словам Сердюкова, военно-политическая обстановка, которая на сегодняшний день сложилась в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, характеризуется как наиболее сложная и как следствие оказывает существенное влияние на государство.

«Повышению напряженности способствует проведение киевским режимом беспрецедентной провокации в Курской области», — отметил глава штаба.

Вторжение украинских военных на российские территории началось 6 августа с обстрела приграничного города Суджа. С того дня бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области ведутся уже больше трех недель. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

29 августа командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил об 11-часовом сражении на двух участках фронта в приграничье. По его данным, российскими солдатами было уничтожено большое количество живой силы противника, а также несколько единиц техники, включая артиллерию, автоматический гранатомет и минометы.