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09:06, 29 августа 2024Россия

Соратник Кадырова рассказал об 11-часовом героическом сражении под Курском

Алаудинов: 11 часов ВС РФ героически сражались в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие в Курской области вели героические бои продолжительностью 11 часов на двух участках фронта. Об этом рассказал в своем Telegram-канале соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ (ВС РФ), командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что, несмотря на тяжелую обстановку, бойцы выстояли, сражаясь как герои. Российскими солдатами было уничтожено большое количество живой силы противника, а также несколько единиц техники, включая артиллерию, автоматический гранатомет (АГС) и минометы.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут завершиться через два-три месяца.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджа, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

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