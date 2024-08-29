Экс-президент Франции оскорбил Маска

Экс-президент Франции Олланд назвал Маска дьяволом

Экс-президент Франции Франсуа Олланд оскорбил американского предпринимателя Илона Маска, назвав его дьяволом. Об этом сообщает CNews.

«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, — это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, [президента Франции] Эммануэля Макрона это не смущает», — заявил политик.

Олланд также заявил, что Маск якобы не желает добра человечеству из-за наличия в социальной сети X (бывший Твиттер) контента, который может являться фейковым.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) хочет бороться с Маском и принадлежащей ему социальной сетью X, обвиняя его в распространении фейков. В частности, возмущение европейских чиновников вызвали ряд фейковых публикаций на платформе X, которые могли спровоцировать беспорядки в Великобритании. В связи с этим комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон опубликовал письмо, в котором пригрозил «полным применением» санкций, если не получится обуздать «незаконный контент».