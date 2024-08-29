Французский политик посоветовал Дурову сбежать

Французский политик Флориан Филиппо посоветовал Дурову как можно скорее сбежать

Предпринимателю и создателю Telegram Павлу Дурову необходимо как можно скорее сбежать из Франции. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ему надо спасаться, покинув Францию через сухопутную границу, это самое простое», — посоветовал политик.

Ранее стало известно, что Дурова, задержанного 24 августа в парижском аэропорту и взятого спустя четыре дня под судебный надзор, обязали проживать под домашним по определенному французским судом адресу.