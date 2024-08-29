Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 29 августа 2024Мир

Французский политик посоветовал Дурову сбежать

Французский политик Флориан Филиппо посоветовал Дурову как можно скорее сбежать

Фото: Albert Gea / Reuters

Предпринимателю и создателю Telegram Павлу Дурову необходимо как можно скорее сбежать из Франции. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Ему надо спасаться, покинув Францию через сухопутную границу, это самое простое», — посоветовал политик.

Ранее стало известно, что Дурова, задержанного 24 августа в парижском аэропорту и взятого спустя четыре дня под судебный надзор, обязали проживать под домашним по определенному французским судом адресу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали потерю первого истребителя F-16 на Украине

      В российском регионе запечатлели самый редкий парад планет

      Лана Дель Рей поехала к аллигаторам и нашла любовь

      Пентагон отказался комментировать первую потерю Украиной истребителя F-16

      ВСУ обстреляли жилые дома в российском регионе на границе с Украиной

      Россиян предупредили о смертельной опасности влажной уборки при одном условии

      Продюсер назвал лучшие российские фильмы XXI века

      В «Газпроме» заявили о резком росте мирового спроса на газ

      Российские патрульные корабли получат ракеты

      Объявлен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в сентябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше