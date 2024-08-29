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17:08, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Дурова обязали проживать по определенному судом адресу

Основателя Telegram Павла Дурова обязали проживать по определенному судом адресу

Фото: Lukomore / Globallookpress.com

Основателя Telegram Павла Дурова, задержанного 24 августа в парижском аэропорту, обязали проживать по определенному судом адресу. Об этом сообщает французская газета Libération со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Дуров (...) должен проживать по адресу, установленному судьей», — говорится в сообщении. Также отмечается, что электронный браслет бизнесмену носить не придется, поскольку он не находится под домашним арестом и может передвигаться по территории Франции. При этом ему нужно будет дважды в неделю появляться в полицейском участке.

Ранее стало известно, что у главы Telegram изъяли все паспорта.

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      Евгения Наумова
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