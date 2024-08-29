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16:18, 29 августа 2024Интернет и СМИ

У Дурова изъяли все паспорта

ТАСС: суд в Париже изъял у Павла Дурова все паспорта на время следствия

Фото: Albert Gea / Reuters

Парижский суд изъял у основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции 24 августа, все паспорта. Об этом пишет ТАСС.

Об изъятии у бизнесмена паспортов агентству сообщила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова. Документы забрали на время следствия.

«То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путем», — пояснила адвокат.

О том, что Дурову придется сдать свои паспорта, ранее также заявило французское издание Liberation со ссылкой на пояснения прокуратуры Парижа. В издании добавили, что бизнесмена обязали проживать по адресу, установленному судьей. При этом в прокуратуре пояснили, что основателю Telegram не придется носить электронный браслет для контроля за передвижениями.

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Ранее французский адвокат Дэвид Либескинд рассказал, что судебный надзор над Дуровым может продлиться до конца расследования, то есть несколько лет. По его словам, как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года.

В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. Бизнесмену запретили покидать территорию Франции, также его обязали являться в полицейский участок два раза в неделю. Кроме того, Дурову нужно будет внести залог в размере пяти миллионов евро. Также стало известно, что предпринимателя обвинили в шести правонарушениях и уголовных преступлениях.

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      Маргарита Щигарева
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