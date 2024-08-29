Павел Дуров освобожден под залог. Ему предъявили обвинения и запретили покидать Францию

Суд в Париже взял Дурова под надзор и запретил покидать Францию

Основателя Telegram Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Об этом сообщила прокуратура Парижа.

Он был взят под судебный надзор, в частности, с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро, обязательством являться в полицейский участок два раза в неделю и запретом покидать территорию Франции прокуратура Парижа

28 августа Дурова освободили из-под стражи спустя четыре дня после задержания и доставили в суд. По мнению следователей, он является соучастником незаконной деятельности в мессенджере — они связывают это с политикой модерации Telegram.

Дурова обвинили в десяти правонарушениях и преступлениях

Дуров обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.

Павлу Дурову 28 августа 2024 года было предъявлено обвинение по всем преступлениям, указанным в первоначальном обвинительном заключении прокуратура Парижа

Всего главу Telegram подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети.

Прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю объяснила, что Дуров допрашивается в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью. Среди прочего ему инкриминируют «отказ сообщить информацию, необходимую для разрешенного законом прослушивания».

Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков

Прокуратура подтвердила, что Дуров обвиняется в соучастии в распространении детской порнографии, а также в незаконном обороте наркотиков.

Среди обвинений, предъявленных бизнесмену, также значатся: соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой; отказ предоставить данные или документы по запросу уполномоченных органов; сокрытие преступлений в составе организованной преступной группы; предоставление услуг криптологии; незаконный оборот наркотиков; мошенничество организованной группой; соучастие в передаче или предоставлении оборудования и программ для взлома; соучастие в преступном сообществе для совершения преступлений.

Только по первому из обвинений Дурову грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 500 тысяч евро.

Дурова освободили из-под стражи в Париже

Бизнесмена освободили из-под стражи в Париже, он покинул здание суда на частном автомобиле.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш предположила, что Дуров не признал вину полностью, но выразил готовность сотрудничать со следствием.

Если бы его оставили под стражей, то это значило, что он полностью не готов сотрудничать с правоохранительными органами. Проводя аналогии с нашей системой, меру для Дурова можно назвать подпиской о невыезде, даже не домашний арест Мария Ярмуш адвокат

Она напомнила, что МИД Франции заявлял о получении Дуровым гражданства республики без выполнения всех необходимых условий. По мнению юриста, французский паспорт бизнесмена аннулируют, в игру включатся США, которые предъявят ему те же обвинения, что и Париж, и запросят экстрадицию.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Отмечалось, что задержание основателя Telegram связано с отказом бизнесмена сотрудничать с французскими спецслужбами. Предприниматель неоднократно резко высказывался о спецслужбах разных стран и утверждал, что отказывается работать с ними, а также выступал против слежки за обычными людьми.