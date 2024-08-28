Стало известно о покинувшем здание суда полицейском кортеже с Дуровым

Кортеж французской полиции, в котором, предположительно, находится основатель Telegram Павел Дуров, покинул здание суда в Париже, пишет РИА Новости со ссылкой на источник с места событий.
Как отметили журналисты, бизнесмен провел в здании суда несколько часов. Прокуратура Парижа заявила о возможности его освобождения под залог.
Прокуратура озвучила грозящий Дурову тюремный срок по одному из шести обвинений. Предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.
Ранее Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции.