Стало известно о покинувшем здание суда полицейском кортеже с Дуровым

РИА Новости: кортеж, где мог находиться Дуров, покинул здание суда в Париже

Кортеж французской полиции, в котором, предположительно, находится основатель Telegram Павел Дуров, покинул здание суда в Париже, пишет РИА Новости со ссылкой на источник с места событий.

Как отметили журналисты, бизнесмен провел в здании суда несколько часов. Прокуратура Парижа заявила о возможности его освобождения под залог.

Прокуратура озвучила грозящий Дурову тюремный срок по одному из шести обвинений. Предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

Ранее Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции.