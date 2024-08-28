Прокуратура озвучила грозящий Дурову тюремный срок по одному из шести обвинений

Прокуратура Парижа: Дурову грозит до 10 лет тюрьмы по одному из шести обвинений

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до десяти лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. Такой срок озвучила прокуратура Парижа, передает РИА Новости.

Это одно из шести правонарушений, в которых обвиняют бизнесмена. Дуров был взят под судебный надзор с залогом в размере пяти миллионов евро, он обязан два раза в неделю отмечаться в полицейском участке и не может покидать территорию Франции.

28 августа главу Telegram освободили из-под стражи спустя четыре дня после задержания и доставили в суд. Как сообщал Bloomberg, медиаменеджера подвергнут допросу, прежде чем принять решение о том, предъявлять ли ему обвинение или назвать его важным свидетелем в расследовании и отпустить.