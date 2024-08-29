Юрист оценила решение о судебном надзоре для Дурова

Юрист Ярмуш: Дуров мог согласиться помогать следствию, но не признать вину

Решение о судебном надзоре для бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова «мягкое», заявила адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. Об этом пишет РИА Новости.

Она предположила, что предприниматель, вероятно, не признал вину полностью, но выразил готовность сотрудничать со следствием. «Если суд счел возможным отпустить Дурова из-под стражи, это означает, что он, конечно, не признал действия, которые ему вменяют», — подчеркнула она.

По мнению эксперта, Дуров мог пообещать властям Франции помогать в раскрытии преступлений, которые совершались на площадке мессенджера. «Если бы его оставили под стражей, то это значило, что он полностью не готов сотрудничать», — оценила она.

Ранее стало известно, что основатель Telegram покинул здание суда в Париже и уехал на частном автомобиле.