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14:50, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Адвокат раскрыл подробности судебного надзора за Дуровым

Адвокат заявил, что судебный надзор за Дуровым может продлиться несколько лет

Фото: Lukomore / Globallookpress.com

Французский адвокат Дэвид Либескинд раскрыл подробности судебного надзора за основателем Telegram Павлом Дуровым. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, судебный надзор может продлиться до конца расследования, то есть несколько лет. «Как правило, во Франции уголовные расследования длятся три или четыре года, максимального срока не существует, судья регулярно будет вызывать его на допрос», — отметил правозащитник.

Ранее стало известно, как Дуров отреагировал на решение о судебном надзоре. Сообщалось, что медиаменеджер остался им доволен. Он также похвалил своего адвоката за профессионализм.

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До этого адвокат Дурова Давид-Оливье Камински заявил, что Telegram соблюдает законы европейских государств и Европейского союза, в том числе Закон о цифровых услугах. Он подчеркнул, что действия мессенджера отвечают отраслевым стандартам.

28 августа стало известно, что Дурова взяли под судебный надзор. Кроме того, медиаменеджеру запретили покидать территорию Франции.

Дурова задержали 24 августа. Он предстал перед судом после четырех дней пребывания под стражей. Основателя Telegram подозревают в соучастии в правонарушениях по 12 статьям. По версии следствия, для совершения преступлений он мог использовать Telegram.

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