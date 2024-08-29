Адвокат Дурова заявил о соблюдении Telegram европейских законов

Адвокат Павла Дурова заявил, что Telegram соблюдает европейские законы

Мессенджер Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации. Об этом заявил адвокат основателя сервиса Павла Дурова Давид-Оливье Камински, передает РИА Новости.

«Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент "О цифровых услугах", его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам», — сказал Камински.

Адвокат Дурова также назвал бессмысленными утверждения о том, что руководитель платформы несет ответственность за злоупотребления, которые произошли на ней.

Ранее стало известно, что основателя Telegram взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, Дуров должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

