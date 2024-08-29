Раскрыта реакция Дурова на решение о судебном надзоре

Глава Telegram Павел Дуров остался доволен решением о судебном надзоре

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров остался доволен тем, что его взяли под судебный надзор. Реакцию предпринимателя на решение парижского суда раскрыл Shot со ссылкой на источник.

По словам собеседника, Дуров был удовлетворен решением о судебном надзоре и похвалил своего адвоката за профессионализм. Отмечается, что после заседания глава Telegram был в хорошем настроении, улыбался и шутил.

Как сообщает издание, в суде защита Дурова настаивает на том, что бизнесмен не обязан отвечать за всех преступников, которые пользуются Telegram.

Ранее адвокат Дурова заявил, что Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в сфере модерации. Он также раскритиковал утверждения, что руководитель платформы несет ответственность за злоупотребления, которые произошли на ней.

28 августа стало известно, что Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Также бизнесмен должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Через четыре дня он предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к преступлениям по 12 статьям. Следствие полагает, что для совершения этих правонарушений использовался Telegram.