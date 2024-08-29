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09:30, 29 августа 2024Наука и техника

Раскрыта загадка цветных грибов в Новой Зеландии

Scientific Reports: объяснен цвет трюфелей в Новой Зеландии

Фото: David Orlovich / Wikimedia

Исследователи раскрыли загадку цветных трюфелей в Новой Зеландии, распространяющихся в лесах несмотря на отсутствие местных млекопитающих, которые могли бы помочь их размножению. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Большинство трюфелеподобных грибов, обнаруженных в Новой Зеландии, имеют яркую окраску и появляются над лесной почвой, что отличает их от тускло окрашенных видов, встречающихся в других регионах мира. Ученые предполагают, что эта яркость необходима для привлечения птиц, которые распространяют споры грибов через свои экскременты.

Исследователи провели анализ данных о цвете и распределении 479 видов трюфелеподобных грибов по всему миру, используя базу данных Global Biodiversity Information Facility. Они также учитывали факторы окружающей среды и наличие птиц, питающихся фруктами, чтобы выявить пространственные закономерности в распространении этих грибов.

Результаты показали, что ярко окрашенные трюфелеподобные грибы в Новой Зеландии встречаются гораздо чаще, чем в других регионах, особенно виды с красной и синей окраской. Кроме того, исследователи обнаружили, что количество этих грибов коррелирует с количеством птиц, питающихся фруктами, что подтверждает гипотезу о распространении спор птицами.

Птицы, питающиеся грибами, играют важную роль не только в распространении спор, но и в поддержании здоровья лесных экосистем, способствуя росту деревьев через сеть грибов и корней растений, известное как микориза. Однако утрата многих видов птиц в Новой Зеландии из-за вымирания может угрожать этой древней связи.

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