Глава евродипломатии признал за ЕС сбор данных по конфликту на Украине

Боррель: спутниковый центр ЕС собирает разведданные по конфликту на Украине

Спутниковый центр Европейского союза (ЕС) собирает разведданные по конфликту на Украине, заявил глава Внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Его цитирует РИА Новости.

«Полученные здесь разведданные незаменимы для принятия ЕС решений, особенно в моменты кризисов, когда точность и скорость стоят жизни», — сказал глава евродипломатии.

По словам Борреля, европейский спутниковый центр обладает большой базой снимков с Украины, которые могут послужить доказательствами совершенных в ходе конфликта военных преступлений.

Ранее высокопоставленный американский чиновник в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что США отказываются предоставлять Украине разведданные по целям в России.