Стало известно об отказе США делиться с Украиной разведданными о целях в России

WSJ: США не делятся с Украиной разведданными о целях в России

США отказываются предоставлять Украине разведданные по целям в России. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, таким образом Вашингтон пытается избежать обвинений в причастности к операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о нежелании Запада открыто ассоциироваться с терроризмом Киева. При этом, как утверждает дипломат, западные страны причастны к действиям Украины.

Курская область подверглась массированному удару со стороны ВСУ утром 6 августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего военные начали штурм государственной границы. В результате им удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, при атаках ВСУ в регионе пострадал 121 человек.