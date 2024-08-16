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21:30, 16 августа 2024Мир

В МИД заявили о нежелании Запада ассоциироваться с терроризмом Киева

Захарова: Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Украины

Мария Захарова. Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Запад не хочет открыто ассоциироваться с терроризмом Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 24».

По ее словам, западные страны причастны к терроризму Украины, но не желают открыто ассоциироваться с преступлениями.

«От этого Запад не отмоется, он не отмоется от этого, потому что эти преступления уже дело рук западных политических элит и, конечно, натовской всей этой братии», — отметила дипломат.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с ударом Вооруженных сил Украины по гипермаркету в Донецке. По некоторым данным, в момент атаки в здании находились более 100 человек.

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      Марина Совина
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