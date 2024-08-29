Глава евродипломатии заявил о поддержке в ЕС атаки ВСУ на Курскую область

Боррель: многие страны ЕС поддержали атаку ВСУ на Курскую область

Многие страны Европейского союза (ЕС) поддержали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Многие страны поддерживают операцию в Курской области… Я сказал странам о необходимости увеличивать поставки военного оборудования», — заявил глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Боррель также сообщил, что главы МИД не достигли единого решения по отмене ограничений на удары по России западным оружием, поставленным Украине. По его словам, каждая страна объединения будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

В июле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал глав МИД государств ЕС разрешить ВСУ бить западным оружием по территории России.