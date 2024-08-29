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13:08, 29 августа 2024Россия

Глава региона России объявил о новых мерах против пустивших в страну мигрантов чиновников

Глава Крыма Аксенов: в планах усилить контроль в сфере нелегальной миграции
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о новых мерах против чиновников, пустивших в страну нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление он сделал в прямом эфире телеканала «Крым 24».

По словам главы региона, в планах усилить контроль в сфере нелегальной миграции. Он уточнил, что когда в республике изберут новый состав парламента, на законодательном уровне обсудят инициативы в части ужесточения ответственности должностных лиц, работающих в указанной отрасли.

«Если нелегальные мигранты совершают преступления здесь на месте, значит, сообщниками должны идти те, кто участвовал в том, что они безнаказанно проникли на территорию России. Все службы без исключения», — заключил Аксенов.

Ранее Аксенов подписал указ о запрете мигрантам работать в 35 сферах в Крыму. По его словам, по состоянию на апрель 2024 года, в республике выявили 500 нарушавших закон мигрантов, около 100 из которых работали в республике нелегально.

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      Елена Торубарова
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