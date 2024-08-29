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18:42, 29 августа 2024Россия

Глава российского региона наградил свою жену

Глава Чувашии Олег Николаев наградил свою жену

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава Чувашии Олег Николаев наградил свою жену Наталью Николаеву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Как следует из документа, Николаеву наградят почетной грамотой «за вклад в укрепление института семьи и активную общественную деятельность».

Известно, что Николаева руководит «Союзом женщин Чувашии», который проводит модные показы и ювелирные аукционы в поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, местные СМИ сообщают, что из бюджета республики выделялся грант на реализацию проекта организации «Искусство ждать», где женщин учили правильно дожидаться мужчин с фронта.

Одновременно этим же указом глава Чувашии присвоил звание заслуженного работника культуры республики директору ВГТРК «Чувашия», наградил почетной грамотой помощника депутата Госдумы от российского региона, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской республикой» министра здравоохранения региона, а также орденами «За заслуги перед Чувашской республикой» министра сельского хозяйства и полномочного представителя Чувашии при президенте России.

В 2022 году президент России Владимир Путин наградил президента Фонда социально-культурных инициатив и жену зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние».

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      Елена Торубарова
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