Путин наградил жену Медведева знаком отличия
Президент России Владимир Путин наградил президента Фонда социально-культурных инициатив и жену зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, награда присуждена за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.
Фонд был основан в 2008 году. По инициативе Медведевой и при ее личном участии разработан ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.