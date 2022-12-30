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22:22, 30 декабря 2022Россия

Путин наградил жену Медведева знаком отличия

Президент России Путин наградил Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние»
Светлана Медведева

Светлана Медведева. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин наградил президента Фонда социально-культурных инициатив и жену зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светлану Медведеву знаком отличия «За благодеяние». Соответствующий указ опубликован в пятницу, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, награда присуждена за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Фонд был основан в 2008 году. По инициативе Медведевой и при ее личном участии разработан ряд важных социальных, культурных и образовательных проектов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

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Марина Совина
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