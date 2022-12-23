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17:22, 23 декабря 2022Культура

Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»
Надежда Бабкина

Надежда Бабкина. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил певицу Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, народная артистка России была удостоена государственной награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную, плодотворную общественную деятельность.

Ранее Бабкина раскритиковала отъезд артистки Аллы Пугачевой из страны. «Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы», — утверждала певица.

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Дениза Мацаева
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