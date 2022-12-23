Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певицу Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, народная артистка России была удостоена государственной награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную, плодотворную общественную деятельность.

Ранее Бабкина раскритиковала отъезд артистки Аллы Пугачевой из страны. «Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы», — утверждала певица.