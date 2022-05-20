Певица Надежда Бабкина раскритиковала отъезд Аллы Пугачевой из страны

72-летняя российская народная и эстрадная певица Надежда Бабкина раскритиковала отъезд 73-летней артистки Аллы Пугачевой из России. Своим мнением исполнительница поделилась в ходе пресс-конференции ТАСС, сообщает News.ru.

По словам Бабкиной, Пугачева поступила низко по отношению к стране, которая долгое время оказывала ей содействие. При этом певица подчеркнула, что исполнительница хита «Миллион алых роз» принимала большое участие в развитии культуры России.

«Человек долгое время делает интеллектуальный вклад в страну. Но в острой ситуации у него внутри что-то дрогнуло. А у меня вот нет! Поэтому каждый человек в данной истории несет ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы», — заявила Бабкина.

Ранее Пугачева рассказала, что вернется в Россию осенью, когда у ее младших детей закончатся каникулы.