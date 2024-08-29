Главком ВСУ рассказал о ситуации на покровском направлении

Главком ВСУ Сырский: бои близ Покровска носят исключительно жесткий характер

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о ситуации на покровском направлении, заявив о наиболее сложном для украинской армии положении и жестком характере боев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск», — написал Сырский.

По его словам, наиболее интенсивные бои идут у населенных пунктов Гродовка, Красный Яр, непосредственно в Новогородовке и близ Михайловки, которая расположена перед Селидово.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация на покровском направлении в Донецкой народной республике является критической для ВСУ. Парламентарий также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.