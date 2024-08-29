Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:03, 29 августа 2024Наука и техника

Придуман способ найти частицы гравитации

Nature Communications: разработан метод обнаружения гравитонов

Изображение: Pikovski Research Group

Группа ученых под руководством Игоря Пиковски, профессора физики в колледже Стивенса и сотрудника Стокгольмского университета, придумала способ детектирования отдельных гравитонов — квантовых частиц, которые порождают гравитационное взаимодействие. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Физики разработали метод, который позволяет обнаружить одиночные гравитоны с помощью квантового зондирования. Новый подход основывается на явлении, аналогичном фотоэлектрическому эффекту, открытие которого позволило Эйнштейну разработать квантовую теорию света. Суть в том, что обмен энергией между материалом и волнами происходит только дискретными шагами, то есть поглощаются и испускаются отдельные гравитоны.

Материалы по теме:
Игрушка дьявола Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Игрушка дьяволаНовая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
2 ноября 2018
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи. Почему ученые не понимают, с чем они столкнулись?
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи.Почему ученые не понимают, с чем они столкнулись?
31 июля 2021

Метод предполагает использование акустического резонатора, который представляет собой тяжелый цилиндр, оснащенный сверхчувствительными квантовыми датчиками для отслеживания изменений энергетического состояния. Материал охлаждается до очень низкой температуры, что позволяет наблюдать квантовые скачки, возникающие при прохождении гравитационной волны, которые укажут на поглощение гравитона.

Исследователи предполагают, что их метод позволит использовать данные, уже собранные обсерваторией LIGO, для улучшения точности обнаружения гравитонов. Обсерватория LIGO хорошо справляется с обнаружением гравитационных волн, однако пока не способна регистрировать отдельные гравитоны. Предложенное учеными квантовое зондирование могло бы решить эту задачу, при условии использования перекрестной корреляции с данными LIGO для изоляции сигналов отдельных гравитонов.

С помощью математического моделирования были вычислены параметры, которые максимизируют вероятность поглощения гравитона. Для этого ученые проанализировали данные гравитационных волн от столкновения нейтронных звезд, измеренных на Земле в 2017 году. Было предложено использовать специальные цилиндрические стержни, аналогичные стержням Вебера, которые могут поглощать и испускать гравитоны по аналогии с тем, как световые кванты взаимодействуют с материей.

Хотя необходимая для реализации эксперимента технология еще не существует, ученые уверены, что этот метод будет работать. Они полагают, что будущее развитие квантовых технологий позволит вскоре обнаружить отдельные гравитоны и тем самым сделать первый шаг к объединению гравитации и квантовой механики.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Сын генерала Попова торговал военной амуницией. Его отца обвиняют в мошенничестве и принуждении к бесплатному труду

      Банк России рассказал о пределах жесткости своей политики

      Выявлена причина неудачи лунной миссии Peregrine

      На Украине задумали запустить программу экономического бронирования от мобилизации осенью

      В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России

      ВСУ дважды попытались атаковать Курскую область

      В МИД Венгрии рассказали о реакции стран ЕС на призыв Борреля разрешить ВСУ бить по России

      В России рассказали о доступных властям способах помочь Дурову во Франции

      МИД собрался передать международным организациям документы о преступлениях ВСУ

      Раскрыта роль пяти новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше